Cuba, governo aumenta prezzo del carburante di oltre il 500%

La misura entrerà in vigore dal 1° febbraio, quando il prezzo di un litro di benzina salirà da 25 pesos (18 centesimi) a 132 pesos. Rincari anche per diesel e altri tipi di carburanti. Annunciato un aumento del 25% dei prezzi dell'elettricità e del gas naturale

Un aumento del 500% dei prezzi del carburante. Lo ha annunciato il governo di Cuba per affrontare una crisi economica sempre più profonda. Da febbraio il prezzo di un litro di benzina salirà da 25 pesos (poco più di 18 centesimi di euro) a 132 pesos. Stessi rincari anche per diesel e altri carburanti. Il governo, che sovvenziona molti beni, spera che ciò contribuisca a ridurre il deficit. Il ministro delle Finanze Vladimir Regueiro ha annunciato anche un aumento del 25% dei prezzi dell'elettricità per i principali consumatori nelle aree residenziali, nonché un aumento dei costi del gas naturale.

Le misure del governo

Il governo aprirà 29 nuove stazioni di servizio che accetteranno esclusivamente pagamenti in dollari americani per raccogliere valuta estera per acquistare carburante sui mercati internazionali. "Queste misure mirano a rilanciare la nostra economia", ha detto alla televisione di stato il ministro delle Finanze. Cuba è stata duramente colpita dalla crisi economica post Covid e anche dall’inasprimento delle sanzioni statunitensi e dalle debolezze strutturali della sua economia.

L’aumento dei prezzi si aggiunge all’inflazione dilagante che fa salire i prezzi dei beni di prima necessità e agli stipendi stagnanti per i dipendenti statali, aumentando la pressione sui cubani che già lottano per arrivare a fine mese. La crisi del carburante ha portato alla formazione di lunghe code nei piazzali, che a volte si estendono per chilometri e fanno sì che riempire un veicolo di benzina possa diventare un calvario che dura giorni interi. Anche i trasporti pubblici sono stati gravemente colpiti.