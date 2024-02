Unicredit, bonus premio fino a 2.200 euro per tutti i dipendenti

Il riconoscimento si riferisce al 2023 ed è più alto di circa il 40% rispetto a quello definito per il 2022. "Un significativo riconoscimento economico per l'impegno dei dipendenti" ha dichiarato la Federazione autonoma dei bancari italiani ( Fabi)

Unicredit e i sindacati del gruppo bancario hanno concordato un premio fino a 2.200 euro per tutte le 37.000 lavoratrici e lavoratori del gruppo in Italia. “Il riconoscimento - si legge in un comunicato della Federazione autonoma bancari italiani ( Fabi) - si riferisce al 2023 ed è più alto di circa il 40% rispetto a quello definito per il 2022”.