La protesta dei trattori spiazza governo e associazioni agricoltori

Chi coltiva la terra chiede di pagare meno tasse, meno vincoli per la tutela ambientale e meno burocrazia. Protestano coi trattori, mentre all’interno del governo non si trova una chiara linea comune e le principali organizzazioni del settore agricolo si trovano esse stesse spiazzate. Per capire perché, è utile andare a vedere qual era la posizione delle sigle più rappresentative del comparto agricolo quando si dibatteva l’ultima manovra o a Bruxelles si approvavano le regole oggi contestate.

Quando Coldiretti diceva sì alla manovra

A novembre, quando a Roma si discuteva la legge di Bilancio risuonavano gli applausi. Coldiretti, per esempio, lodava le scelte di Palazzo Chigi per il taglio dei contributi ai lavoratori, per i 600 milioni della Carta per gli acquisti di beni alimentari e per le varie agevolazioni al settore.