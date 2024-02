Stellantis, Urso a Tavares: "Governo pronto a partecipazione statale"

Annunciato dal ministero delle Imprese e del made in Italy il nuovo piano Ecobonus per il 2024: quasi 1 mld di euro in incentivi per sostenibilità ecologica, sociale e produttiva del settore auto

Quasi un miliardo di incentivi: al tavolo Automotive il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso presenta il nuovo piano Ecobonus per il 2024. L’annuncio arriva mentre si consuma lo scontro a distanza tra il ceo Stellantis, Carlos Tavares, e l’esponente del governo italiano che apre a una partecipazione statale nel gruppo. La scintilla è una intervista rilasciata a Bloomberg in cui il manager, rispondendo a una domanda sulle critiche del governo italiano alla possibilità di delocalizzare in altri Paesi parte della produzione, replica definendo la questione “un capro espiatorio, cercando di evitare le responsabilità per il fatto che se non dai incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici si mettono a rischio le fabbriche italiane“.

"Possiamo ragionare insieme"

“Se Tavares e altri richiedono che l’Italia faccia come la Francia, che ha cambiato la sua partecipazione statale in Stellantis, ce lo chiedano e possiamo ragionare insieme. Fateci una richiesta”, esorta Urso, sottolineando che “negli incontri che ho avuto con Tavares e la proprietà Elkann è stato chiesto un impegno in Europa a cambiare la normativa Euro7, cosa che il governo ha fatto”.