Nutrinsect, prima azienda che venderà alimenti a base di insetti

La normativa, per la messa in commercio, prevede un processo di autorizzazione che coinvolge la Commissione europea e richiede un eventuale parere scientifico da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa)

Nutrinsect sarà la prima azienda italiana a produrre e vendere alimenti a base di insetti. Come riporta il Corriere della Sera ha ricevuto l'autorizzazione: "Ci sono voluti due anni per avere il via libera. Per noi è un momento di svolta. Potremo far conoscere a tutti la nostra farina di grilli sostenibile e made in Italy", le parole di Jose Cianni, fondatore e ceo dell’azienda che ha sede a Montecassiano, in provincia di Macerata. Con il via libera ufficiale, Nutrinsect potrà ora distribuire la propria farina liofilizzata di grilli, che tecnicamente si chiama “polvere sgrassata di acheta domesticus". (FARINA DI INSETTI IN ITALIA: COSA PREVEDONO I DECRETI)