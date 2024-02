Stage e tirocini, le regioni con il miglior tasso di occupazione

Regioni come Toscana, Veneto e Marche registrano i migliori tassi di occupazione italiani secondo l’Ufficio studi di Fondazione consulenti per il lavoro, che rimarca come siano stati oltre 200mila gli stage da loro avviati a fronte degli oltre 2 milioni di tirocini extracurricolari attivati in Italia dal 2014 al 2022. Ad incidere sulle possibilità di impiego c’è anche la scelta del settore: sono alte le percentuali registrate nell'industria, sanità, istruzione e Pubblica amministrazione