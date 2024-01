Eurostat, cala disoccupazione nell'Eurozona a novembre: tasso al 6,4%

La disoccupazione in Europa

Per l'Unione Europea nel suo complesso, il tasso di disoccupati è salito al 5,9% a novembre, anch'esso in calo di 0,1 punti su un mese e di 0,2 punti su un anno. La disoccupazione è diminuita significativamente in Europa dalla metà del 2021, grazie alla forte ripresa economica post-Covid che ha seguito una recessione storica. Nonostante la stagnazione dell’attività economica nella zona euro dalla fine del 2022, alimentata dalle conseguenze della guerra in Ucraina e dall’impennata dell’inflazione, l’attività economica ha continuato a diminuire prima di stabilizzarsi dalla primavera a un livello senza precedenti in un quarto di secolo.

Nel mese di novembre nei ventisette Stati membri dell’UE erano disoccupati circa 12,95 milioni di uomini e donne, di cui 10,97 milioni tra i venti paesi che condividono la moneta unica. Il tasso di disoccupazione è pari al 7,3% in Francia, come nei mesi di ottobre e settembre, rispetto al 3,1% in Germania, secondo i dati armonizzati di Eurostat. I tassi più bassi nell'UE sono stati registrati nella Repubblica Ceca (2,4%), Malta (2,5%) e Polonia (2,8%). I più alti sono stati registrati in Spagna (11,9%) e Grecia (9,4%). I giovani sotto i 25 anni restano molto più colpiti rispetto alla popolazione generale, con un tasso di disoccupazione del 14,5% in tutta l’UE e nella zona euro. Questo dato è però in calo di 0,3 punti rispetto a ottobre. I dati Eurostat si basano sulla definizione di disoccupazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (Ilo). Sono considerati disoccupati coloro che hanno cercato attivamente lavoro nelle quattro settimane precedenti e sono disponibili a iniziare a lavorare nelle due settimane successive.