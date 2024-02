Istat, inflazione cresce dello 0,3% a gennaio 2024

L'inflazione torna a salire a gennaio in Italia, come indicano le stime preliminari dell’Istat, che valuta come l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) aumenti al lordo dei tabacchi dello 0,3% su base mensile, e dello 0,8% su base annua, partendo dal +0,6% del mese precedente.