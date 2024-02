Si sblocca il bonus mamme lavoratrici, come fare richiesta

L'esonero contributivo destinato alle madri con tre figli a carico - fino al 18esimo anno del più giovane - è valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Mentre per quelle con due figli a carico, fino al decimo anno di età del più piccolo, in via sperimentale è valido per il solo 2024. La mensilità di gennaio, non corrisposta perché mancavano ancora le indicazioni operativa, verrà recuperata con quelle successive