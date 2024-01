Irpef, si lavora per confermare taglio aliquote anche nel 2025

Il governo studia le prossime tappe della riforma fiscale. Per l’anno prossimo si cercherà di abbassare la tassazione per le classi medie, più penalizzate dall'attuale meccanismo. Il viceministro Leo ha già indicato più volte l'obiettivo di arrivare a 2 aliquote. Cantiere aperto anche sul fronte delle imprese, per le quali si punta a ridurre l'Ires, ma se l'azienda assume o fa investimenti qualificati. Per riproporre il taglio Irpef si punta sul nuovo concordato preventivo biennale per le partite Iva