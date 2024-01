Davos, report su prospettiva globale della cybersicurezza per il 2024

Il rapporto Global Cybersecurity Outlook 2024 presentato durante il World Economic Forum di Davos, sviluppato in collaborazione con Accenture, riporta le opinioni di esperti del settore e dirigenti globali sulle principali tendenze informatiche che i leader dovranno affrontare nel 2024, sulla base di una serie di sondaggi condotti tra giugno e novembre 2023. Il divario sempre più netto tra le organizzazioni cyber-resilienti e quelle in difficoltà è emerso come un rischio chiave per il 2024, con il numero di organizzazioni che mantengono una resilienza informatica minima praticabile diminuito del 30% rispetto allo scorso anno. Questa crescente disuguaglianza è alimentata dalle tendenze macroeconomiche, dalla regolamentazione del settore e, soprattutto, dall’adozione tempestiva di tecnologie rivoluzionarie da parte di alcune organizzazioni. Inoltre, la carenza di competenze informatiche e di talenti continua ad aumentare a un ritmo allarmante: solo il 15% di tutte le organizzazioni è ottimista riguardo al miglioramento significativo delle competenze informatiche e dell’istruzione nei prossimi due anni.

L'apporto dell'IA

Secondo il rapporto, i partner esterni rappresentano sia la risorsa più grande che il più grande ostacolo alla sicurezza informatica di qualsiasi organizzazione. Infatti, il 41% delle organizzazioni intervistate che hanno subito un incidente negli ultimi 12 mesi afferma che è stato causato da terzi. Le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale (AI), sono un’altra tendenza chiave da tenere d’occhio nelle prospettive di quest’anno. Meno di un intervistato su 10 ritiene che nei prossimi due anni l’IA generativa darà un vantaggio ai difensori rispetto agli aggressori, e circa la metà degli esperti intervistati concorda sul fatto che l’IA generativa avrà l’impatto più significativo sulla sicurezza informatica nei prossimi due anni.

Le parole degli esperti

“Mentre il regno informatico si evolve in risposta alle tecnologie emergenti e ai cambiamenti delle tendenze geopolitiche ed economiche, lo stesso fanno le sfide che minacciano il nostro mondo digitale”, ha affermato Jeremy Jurgens, amministratore delegato del World Economic Forum. “Abbiamo urgentemente bisogno di un’azione coordinata da parte dei principali stakeholder pubblico-privati ​​se vogliamo affrontare collettivamente queste minacce complesse e in continua evoluzione e costruire un futuro digitale sicuro per tutti” ha detto ancora Jurgens. “Nessun paese o organizzazione è risparmiato dalla criminalità informatica, eppure molti non sono attrezzati per affrontare efficacemente le minacce, e non possiamo disporre di meccanismi di risposta globale efficaci senza colmare il divario di capacità”, ha detto invece Jürgen Stock, segretario generale dell’INTERPOL. “La resilienza informatica dipende sempre più da un team che collabora strettamente e comunica le priorità di sicurezza all’interno dell’azienda e del settore”, afferma invece Paolo Dal Cin, Global Lead, Accenture Security. “Questo approccio fornisce una visione chiara dei rischi informatici e consente di integrare la sicurezza fin dall’inizio in tutte le priorità aziendali strategiche, nonché tra terze parti, venditori e fornitori” ha concluso Dal Cin.