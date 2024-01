Ex Ilva, Giorgetti: "Produzione nell'acciaieria di Taranto andrà avanti"

"Sull'ex Ilva noi ci stiamo impegnando al massimo per fare chiarezza perché per fare l'acciaio green servono tanti investimenti e quindi abbiamo bisogno di partner che li facciano insieme a noi: questo è il momento della chiarezza". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, spiegando che "in questo momento c'è un partner che ancora non ha chiarito la sua posizione", ma "ci sono molti interessati a produrre a Taranto, il più grande insediamento produttivo di acciaio europeo". "Noi vogliamo partner che condividano questa grande ambizione di produrre acciaio in Italia però in modo ambientalmente compatibile", ha detto.