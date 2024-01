Rinnovo CCNL chimico farmaceutico, aumenti per 186 mila lavoratori

"L’accordo è stato raggiunto col comune obiettivo di supportare i lavoratori in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese", si legge nella nota

L’accordo sindacale

In questo accordo sindacale è prevista l’erogazione di 45 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del Trattamento Economico Minimo (TEM) già previsto dal 1° luglio 2024. Nei minimi contrattuali si inserisce anche la cifra di 23 euro, riconosciuta in qualità di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR). L’incremento totale previsto è quindi di 68 euro per la categoria D1. "L’accordo è stato raggiunto col comune obiettivo di supportare i lavoratori in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese", si legge nella nota.