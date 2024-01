Amazon licenzia centinaia di dipendenti di Prime Video

Non inizia proprio bene il 2024 di Amazon. Come riporta Il Sole 24 Ore, non sono ancora finiti i licenziamenti di Big Tech: in queste ore Amazon sta licenziando centinaia di dipendenti della sua divisione Prime Video e studios. Ad annunciare i tagli, in una email, è stato Mike Hopkins, che dirige la divisione video in streaming e studios: "Nel corso dell’ultimo anno abbiamo esaminato quasi tutti gli aspetti della nostra attività con l’obiettivo di migliorare la nostra capacità di offrire ai nostri clienti globali film, programmi televisivi e sport dal vivo ancora più innovativi in un’esperienza di intrattenimento personalizzata e facile da usare. Di conseguenza, abbiamo identificato le opportunità di ridurre o interrompere gli investimenti in alcune aree, aumentando invece gli investimenti e concentrandoci sui contenuti e sulle iniziative di prodotto che hanno un impatto maggiore", si legge.