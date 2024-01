Boom di "compra ora e paga dopo", ma il rischio è un "debito fantasma"

Con la formula del "buy now pay later" il cliente paga in poche rate senza interessi, il venditore riceve subito quanto gli spetta e la piattaforma finanziaria incassa le commissioni. Un sistema che all’apparenza non scontenta nessuno, ma che secondo le autorità di vigilanza e le banche centrali potrebbe portare a un indebitamento pesante per giovani, persone a basso reddito e poca istruzione che sono i maggiori fruitori del servizio