Bonus mobili, è possibile usufruirne per i lavori su una pertinenza?

Uno dei quesiti posti dai contribuenti all’Agenzia delle Entrate riguarda gli ambiti entro cui può essere fatto valere il contributo, che può interessare anche i mobili per l’appartamento pur non essendo il contesto nel quale effettivamente si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione. Il bonus è stato prorogato anche per l’anno 2024 e riguarda l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi unito a interventi di ristrutturazione edilizia