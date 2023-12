Stipendi statali, taglio al maxi anticipo anche per redditi più bassi

Il governo ha stanziato quasi 8 miliardi per il rinnovo dei contratti pubblici, suddivisi fra 5 per gli statali e quasi 3 per la Sanità. Con il decreto anticipi è stato deciso di pagare subito nelle buste paga di dicembre un “acconto” dei futuri aumenti, che corrispondono a 6,7 volte l’indennità di vacanza contrattuale. Tuttavia sono stati prelevati i contributi anche per chi si trova nelle fasce di reddito che hanno diritto alla decontribuzione del 7% e del 6%