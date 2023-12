Natale, Confcommercio: 8,5 mln italiani in vacanza, 3 mld di spesa

Nel sondaggio realizzato dall’Osservatorio Turismo in collaborazione con l'istituto Swg, l’83% di chi si concede una vacanza resterà in Italia. Rispetto al 2022 crescono le mete estere, quasi tutte in Europa. Scende la quota dei vacanzieri “a chilometro zero” che decidono di soggiornare all’interno dei propri confini regionali