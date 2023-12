L'applicazione

Rinnovata nelle funzioni e nella veste grafica, l’applicazione per i viaggiatori dell’Unità di Crisi ha un nuovo nome ("Viaggiare Sicuri") e modalità di utilizzo più semplici ed intuitive. In collaborazione con le associazioni del turismo organizzato (Aidit, Assoviaggi, Fiavet, Federazione del Turismo Organizzato e Maavi), l’Unità di Crisi ha inoltre elaborato il documento “Dammi il cinque! Le 5 regole per Viaggiare Sicuri”, contenente importanti indicazioni per utilizzare consapevolmente i servizi della Farnesina.