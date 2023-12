Manovra 2024 approvata al Senato: tutte le misure

La seconda manovra del governo Meloni mette a terra nel complesso circa 28 miliardi, di cui metà destinati alle due misure più corpose, il taglio del cuneo fiscale e la nuova Irpef a tre aliquote. Il testo, che ha ottenuto la fiducia in Senato, e che andrà poi alla Camera per il via libera definitivo previsto il 29 dicembre, conta 109 articoli