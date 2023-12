Doppelmayr scelto per costruire il Cable Liner all'aeroporto di Newark

Il contratto chiuso dal gruppo austriaco prevede 570 milioni di dollari per la progettazione, ingegnerizzazione e costruzione dell'impianto, oltre a 385 milioni di dollari per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto nell'arco di 20 anni. Coinvolto anche lo stabilimento di Lana, in Alto Adige ascolta articolo

Il gruppo austriaco Doppelmayr, che ha una uno stabilimento anche a Lana, in Alto Adige, parteciperà attivamente alla realizzazione del Cable Liner presso l'aeroporto Liberty di Newark, nel New Jersey (Usa). L'Autorità portuale di New York e New Jersey sta infatti progettando una nuova soluzione di mobilità nello scalo internazionale. Il sistema esistente è infatti ormai obsoleto e deve essere sostituito da un sistema di "people mover" moderno e affidabile.

Il progetto dovrebbe vedere la luce nel 2029 Doppelmayr è stato selezionato come fornitore di sistemi e partner operativo in una procedura di appalto in più fasi. Il gruppo austriaco, leader nella produzione di impianti a fune, assumerà la responsabilità della progettazione, costruzione, gestione e manutenzione della struttura. L'inaugurazione del nuovo AirTrain Newark è programmata per il 2029. Lo stabilimento di Lana, specializzato in impianti speciali e con una forza lavoro di circa 120 persone, sarà fortemente coinvolto nel progetto, occupandosi della realizzazione di tutti gli argani di trazione e dei carrelli dei treni destinati a percorrere la nuova linea.

Contratto da 570 milioni di dollari Il contratto stipulato prevede un finanziamento complessivo di 570 milioni di dollari per la progettazione, ingegnerizzazione e costruzione del Cable Liner, oltre a 385 milioni di dollari (valore attuale netto) destinati ai servizi di gestione e manutenzione dell'impianto per un periodo di 20 anni. L'AirTrain Newark, con una lunghezza di quattro chilometri (2,5 miglia), funge da principale mezzo di trasporto tra i tre terminal passeggeri, le strutture di parcheggio, il noleggio auto e i collegamenti ferroviari regionali, servendo milioni di passeggeri ogni anno. "Siamo orgogliosi di collaborare con l'Autorità portuale di New York e New Jersey per lo sviluppo del nuovo AirTrain Newark - ha dichiarato Markus Schrentewein, amministratore delegato di Doppelmayr Cable Car GmbH. - Il Gruppo Doppelmayr vanta un gran numero di progetti simili negli Stati Uniti. Tra questi, l'Oakland Airport Connector e due sistemi 'Cable Liner' a Las Vegas".