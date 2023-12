Mutui, primi segnali di un calo dei costi

I rincari dei mutui per la casa sembrano essersi arrestati. Uno spiraglio di ottimismo per chi sta temporeggiando e aspetta tempi migliori per andare in banca per chiedere un prestito e, soprattutto, per chi sta pagando le rate a tasso variabile.

Tasso variabile, un salasso

Chi si trova in quest’ultima situazione, nell’ultimo anno e mezzo ha visto lievitare la rata fino a quasi raddoppiare. Un salasso: nel gennaio del 2022 l’interesse era abbondantemente sotto l’uno per cento, ora sfiora il cinque. Forse è ancora presto per cantare vittoria ma nei prossimi mesi le cose dovrebbe migliorare.