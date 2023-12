Hasbro, colosso di Peppa Pig e Monopoly annuncia 1.100 licenziamenti

Hasbro, la nota marca di giocattoli che produce i giocattoli Peppa Pig, My Little Pony e Furby, sta tagliando quasi il 20% della sua forza lavoro perché anche nel periodo natalizio le vendite dei giocattoli non attirano più e il fatturato non è soddisfacente. Lo ha comunicato lunedì l’amministratore delegato Chris Cocks in una nota ai dipendenti. Hasbro, produttore di action figure famose come i Transformers e dei giochi Dungeons & Dragons e Monopoly taglierà circa 1.100 posti di lavoro, oltre agli 800 licenziamenti già effettuati all’inizio di quest’anno. L’azienda contava circa 6.500 dipendenti alla fine del 2022.