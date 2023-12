Export, Campania prima regione del Sud Italia

Agroalimentare, farmaceutica e mezzi di trasporto sono i tre settori che valgono alla regione il primato. Su base tendenziale, il valore dell’esportazione dei beni campani è in aumento del 25,7%, superando la media italiana e confermando un trend in corso da anni. Svizzera, Usa e Germania i mercati di destinazione principali. Buone capacità di crescita anche in Turchia e Polonia. Sono i dati presentati dal Gruppo SACE alla tappa napoletana del Roadshow ‘La Casa delle Imprese’

Agroalimentare, farmaceutica e mezzi di trasporto. Sono i tre settori grazie a cui la Campania sale sul podio dell’export nel Sud d’Italia, per un valore complessivo di 17 miliardi di euro nel 2022 (di cui il 57% attribuibile ai primi tre settori). Nei primi 6 mesi del 2023, la crescita dell’export campano prosegue a un ritmo del 25,7% tendenziale, ben superiore alla media italiana. È un trend che si riconferma anno dopo anno: negli ultimi cinque anni la crescita media annua del valore dell’export di beni è stata del 10,8% (a livello nazionale è stata del 7,4%). È quanto è emerso dal report ‘ Piccole, medie e più competitive: le PMI italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale’ , realizzato dall’Ufficio Studi di SACE insieme al The European House – Ambrosetti, per approfondire le prospettive di sviluppo delle PMI italiane di fronte alle sfide dei mercati internazionali, con un particolare focus sull’export regionale. Dall’analisi ha preso le mosse il Roadshow ‘La Casa delle Imprese’, organizzato sempre dal Gruppo SACE, che ha attraversato l’Italia da Nord a Sud: a Napoli si è fermato lo scorso 6 dicembre.

L’export campano va forte in Svizzera, Usa e Germania

L’export campano è rimbalzato nel periodo post-pandemia, segnando nel biennio 2021-2022 una crescita significativa, trainata anche dal rialzo della componente dei prezzi, superando un valore di 17 miliardi di euro, il 2,7% dell’export italiano totale. I Paesi principali a cui guarda la Campania sono tre: Svizzera, Stati Uniti e Germania, che insieme raccolgono circa un terzo delle esportazioni complessive. Mentre crescono anche Turchia e Polonia (+67% e +46%), si guarda anche a mercati meno presidiati ma molto dinamici, India (+48%) e Arabia Saudita (+45%) in primis.

Il Gruppo SACE in Campania

I numeri raccolti sottolineano le grandi opportunità di crescita per l’economia campana, anche grazie agli investimenti in innovazione e sostenibilità intrapresi dalle aziende del territorio, che fanno da booster per l’export. SACE – che presidia il territorio regionale con un ufficio a Napoli e quattro agenzie tra Napoli, Salerno e Avellino - ha accompagnato in questa direzione già 2500 imprese campane per 1,7 miliardi di euro nell’ultimo anno, puntando al consolidamento delle imprese campane (in Italia e all’estero) con l’offerta di soluzioni assicurative e finanziarie non solo per attività di export ma anche per investimenti green, liquidità, internazionalizzazione e progetti di rilievo strategico.