Saldo Imu 2023, scadenza il 18 dicembre: calcolo ed esenzioni

Tra le novità di quest'anno sul versamento dell'imposta municipale unica c'è l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente, a patto che il proprietario abbia sporto denuncia all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio. Restano in vigore gli esoneri per gli edifici danneggiati dai terremoti del 2012 e del 2016 mentre non è stata rinnovata la proroga per i Comuni colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna