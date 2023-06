La formula è pensata per ridurre il peso delle sanzioni per l'omesso versamento della prima rata di acconto, scaduta il 16 giugno. Ci si può mettere in regola pagando l'imposta dovuta più una sanzione ultra ridotta dello 0,1% giornaliero, a patto però di “ravvedersi” e rimettersi in linea con le richieste del Comune entro il 14esimo giorno successivo alla scadenza ordinaria