Fine mercato tutelato: cosa cambia nel libero? Domande e risposte

Il mercato tutelato - propriamente detto "a maggior tutela" - è un regime di mercato delle bollette di luce e gas amministrato da Arera , l'autorità di regolazione per l'energia. Chi rientra ancora in questo mercato paga una tariffa decisa dall'autorità e basata sui prezzi di mercato della materia prima aggiornata mensilmente per il gas e trimestralmente per quanto riguarda la luce. Anche le altre componenti della bolletta, come le spese per il trasporto e il dispacciamento, sono stabilite da Arera.

Tutti dovranno passare al mercato libero?

La fine del regime amministrato da Arera non è prevista per i cosiddetti clienti "vulnerabili". Cioè gli individui che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (e per esempio percepiscono quindi il bonus sociale in bolletta), i soggetti con disabilità, chi paga le bollette per una casa che si trova in regioni colpite da eventi calamitosi, e chi ha un'età superiore a 75 anni. Per queste persone - circa 4 milioni e mezzo di famiglie - sostanzialmente non cambierà nulla. Se non si è già stati identificati dal proprio fornitore di energia come vulnerabili si può compilare un modulo di autocertificazione e inviarlo alla società.

Cosa succede se non passo al mercato libero?



Se si decide di non cambiare offerta aderendo entro le scadenze al mercato libero sarà comunque garantita la fornitura di luce e gas. Non saranno quindi staccate le utenze. Per il gas il proprio operatore di appartenenza metterà a disposizione un'offerta (cosiddetta "Placet") molto simile al mercato tutelato. Per la luce invece il percorso sarà più lungo: Arera sta organizzando delle aste territoriali, i cui vincitori si aggiudicheranno i clienti "ritardatari" per i prossimi tre anni. I prezzi offerti in questo tipo di aste in passato sono stati piuttosto vantaggiosi per i clienti finali: non va quindi esclusa a prescindere l'opzione di non fare nulla.

Come si sceglie l'operatore nel mercato libero?

Il cambio di operatore si può effettuare nei negozi fisici, al telefono o sul sito web dei fornitori di luce e gas. È possibile scegliere operatori differenti per le utenze di luce e gas nella stessa abitazione. Il passaggio è sempre gratuito, tranne nei casi di contratto a prezzo bloccato per un periodo determinato, e richiede al massimo un paio di mesi. Per confrontare le offerte dei diversi operatori si può utilizzare il Portale Offerte messo a disposizione da Arera e Acquirente Unico, che confronta i costi previsti.

Che tipo di offerte sono disponibili sul mercato libero?

Le offerte nel mercato libero si differenziano - semplificando - tra contratti a prezzo fisso e contratti a prezzo variabile. I primi fissano la tariffa pagata per la materia prima generalmente per 12 o 24 mesi, mettendo il consumatore al riparo da eventuali rincari dei prezzi. Il prezzo variabile invece segue l'andamento del mercato, aggiornando le tariffe di mese in mese. I contratti fissi sono generalmente più costosi di quelli variabili al momento della sottoscrizione, e possono prevedere una penale per chi rescinde prima del termine. Esistono anche contratti a tariffa variabile ma con un tetto massimo di prezzo.