Inps, sbloccato bonus psicologo 2023: come fare domanda e cosa sapere

Si potrà richiedere il contributo sulla piattaforma on line dell'Inps a cui spetta - come prevede il decreto - fissare la scadenza per presentare la domanda (con un preavviso di almeno 30 giorni per un periodo non inferiore a due mesi). Il bonus dovrà essere però utilizzato entro 270 giorni dalla concessione, pena la decadenza