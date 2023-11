Fusione nucleare, Eni al Cfs Usa: obiettivo primo impianto nel 2030

L'inviato americano per il climate change John Kerry conta di illustrare alla Cop28 una visione per una partnership internazionale finalizzata a un "futuro inclusivo dell'energia da fusione"

Gli Usa scommettono su un'azienda di cui l'Eni è maggiore azionista per il futuro dell'energia da fusione, che intendono commercializzare nel giro non di decenni, ma di pochi anni. La prima strategia internazionale per vendere il 'Santo Graal' dell'energia pulita, sicura e praticamente inesauribile sarà delineata dagli Stati Uniti alla Cop 28, il summit Onu sul clima in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre. Lo ha anticipato l'inviato americano per il climate change John Kerry, durante una visita vicino a Boston con l'ad dell'Eni Claudio Descalzi alla società Commonwealth Fusion Systems (Cfs), spin-out del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di cui il colosso italiano è partner strategico e che vanta anche il sostegno di Bill Gates.

Primo impianto pilota costruito entro il 2025

Presente, oltre all'ad di Cfs Bob Mumgaard, anche l'ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia. Eni lavora dal 2015 alla fusione a contenimento magnetico e ha quattro partnership in corso, all'interno delle quali ci sono due progetti, uno con Cfs e l'altro con Enea. L'obiettivo a breve di Cfs è costruire e testare entro il 2025 il primo impianto pilota, un piccolo reattore 4 metri per 4 per la produzione di energia da fusione a confinamento magnetico. Si chiamerà Sparc - al momento è in via di costruzione a Devens, a due passi da Boston - e permetterà di studiare la gestione della potenza e la stabilità del plasma.