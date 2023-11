Fitch conferma rating 'BBB' dell'Italia, outlook stabile

Debito Italia al 140,3% nel 2023, poi salirà

Il debito pubblico italiano calerà quest'anno al 140,3% e "salirà gradualmente al 141% alla fine del 2025". Lo afferma l'agenzia di rating, prevedendo un deficit al 5,2% del Pil nel 2023 e al 3,9% nel 2025. "Vediamo il rischio che l'Italia entri in una procedura di deficit eccessivo una volta che le regole di bilancio dell'Ue torneranno in vigore, visto che il deficit non scenderà sotto il 3% del Pil fino al 2026 secondo i piani del governo", afferma Fitch vendendo una "probabilità decisamente inferiore" che la procedura si tradurrà nella non idoneità dei bond italiani al Tpi della Bce. L'agenzia riconosce peraltro che "l'applicazione e i tempi delle norme Ue sono attualmente soggetti a un livello molto elevato di incertezza".

"Su governo Meloni notevole pressione politica"

"Il sostegno pubblico al governo Meloni ha tenuto e la sua maggioranza parlamentare è più stabile di molte precedenti amministrazioni, offrendo una piattaforma per una pianificazione di medio-termine economica e di bilancio. In ogni caso di trova ad affrontare una notevole pressione politica affinché mantenga maggiormente i suoi impegni elettorali, pesando sulle prospettive di un maggiore consolidamento, come evidenziato dalle misure di riforma delle pensioni" respinte dalla coalizione. Lo afferma Fitch.