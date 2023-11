Manovra, dai mutui prima casa per i giovani al Superbonus: le novità

Dopo le bozze circolate nei giorni scorsi, il testo della legge di Bilancio si appresta ad approdare al Senato con qualche certezza in più. Confermato l'innalzamento della cedolare secca per gli affitti brevi (dal 21% al 26% dalla seconda alla quarta casa) e in arrivo il codice identificativo nazionale. Ma i cambiamenti dell'ultimora non finiscono qui