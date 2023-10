Pensioni, ipotesi uscita “mobile” a 63 anni per le lavoratrici

Uno dei temi più spigolosi per la manovra è il sistema delle pensioni. Allo studio la possibilità di uniformare l’età di pensionamento delle lavoratrici a quella dei lavoratori, con l’eventualità di anticiparla di uno o due anni per alcune specifiche categorie. Tutto confermato per quanto riguarda l’indicizzazione all’inflazione, che vedrà modifiche migliorative per chi prende dalle 4 alle 5 volte il minimo e peggiorative per chi prende 10 volte il minimo