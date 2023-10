Pensioni, dal conguaglio di dicembre agli aumenti in arrivo: le novità

L'ultimo mese dell'anno, come previsto dal decreto Anticipi, i pensionati vedranno il loro assegno crescere: è l'effetto dell'adeguamento all'inflazione definitiva del 2022, passata dal 7,3% stimato a gennaio 2023 all'8,1%. Diverse novità sono invece già confermate per il 2024: la rivalutazione delle pensioni tra 4 e 5 volte il minimo passerà dall'85% al 90% e cresceranno le pensioni minime (soprattutto per gli over 75)