Concorso Agenzia delle Entrate: date e materie d'esame

Sono circa 180mila le persone che si sono iscritte alla prova per la selezione di 3.970 funzionari a tempo determinato nell'abito tributario e 530 per pubblicità immobiliare. Ecco cosa sapere sulla prova scritta che si terrà a novembre

Manca circa un mese alla prova scritta per il concorso bandito dall'Agenzia delle entrate che punta a inserire in organico 4.500 nuovi funzionari. Ecco le date dell'esame e le materie da studiare per prepararsi al test.

Il concorso per l'Agenzia delle entrate Secondo quanto riporta City Rumors, circa un terzo dei quesiti d'esame riguarderanno il diritto tributario, ma sono previste domande anche sul diritto civile e commerciale. La prova scritta si terrà tra il 13 e il 17 novembre prossimi e servirà per selezionare i 4.500 candidati che entreranno a far parte del personale dell'Agenzia delle Entrate. Al concorso si sono iscritte circa 180mila persone. Al termine della prova saranno selezionati 3.970 funzionari a tempo determinato nell'ambito tributario e 530 per quello della pubblicità immobiliare.

Le materie d'esame I candidati che puntano a un posto di funzionario per l'attività tributaria dovranno prepararsi sulle seguenti materie: diritto tributario ed elementi di teoria dell'imposta, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, contabilità aziendale, elementi di diritto penale. Le materie d'esame per i funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare sono: diritto civile, diritto amministrativo, elementi di diritto processuale civile, elementi di diritto tributario ed elementi di diritto penale.

Risultati e graduatoria La prova è ritenuta superata per i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 21 su 30. Da qui verrà elaborata la graduatoria in base alla quale saranno selezionati i vincitori del concorso. Alcuni posti sono riservati alle categorie protette, mentre in caso di parità di punteggio sarà data priorità ai candidati con figli a carico o che hanno già prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche. I candidati selezionati svolgeranno un periodo di prova di 4 mesi nella sede da loro indicata come preferenza durante l'iscrizione al concorso.