Manovra, tagli alla spesa: obiettivo ambizioso

Nella difficile caccia alle risorse c'è anche la riduzione dei costi dei ministeri. Il governo ha alzato l'asticella, portando i risparmi da raggiungere l'anno prossimo a due miliardi. Un'operazione ancora da definire nel dettaglio ascolta articolo

I tagli alla spesa non sono più rinviabili, ha detto il titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti, pronto – ha promesso - a calare la scure sui ministeri di sua iniziativa se non ci penseranno i suoi colleghi di governo a dire dove utilizzare le forbici. Compito che, al momento, avrebbero fatto in pochi, mentre il calendario della manovra scorre e bisogna trovare tutte le risorse necessarie. L'affannosa corsa alle risorse Dai risparmi delle amministrazioni centrali, che possono tradursi in meno servizi e prestazioni per i cittadini, si conta di ricavare per l’anno prossimo due miliardi. Una cifra che nel bilancio pubblico non è un’enormità ma che darebbe linfa a una finanziaria che, per quanto ristretta e nonostante il maggior deficit, ha sete di fondi.

Spending review più robusta L’obiettivo dei due miliardi appare però ambizioso. Non solo perché la spending review in passato ha partorito topolini, ma anche perché si è alzata (e di molto) l’asticella. Due mesi fa Palazzo Chigi aveva indicato, ministero per ministero, quanti denari bisognava risparmiare. In totale si arrivava a un miliardo e mezzo. Ma in tre anni. Anche se Giorgetti ha detto che la nuova cifra tiene conto dei tagli preventivati, si tratta di mettere il turbo: 1,7 miliardi in più rispetto ai 300 milioni per il 2024 messi nero su bianco il 7 agosto scorso.