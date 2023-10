Sky 20 anni, il ministro Giorgetti: “Manovra seria e prudente"

Il ministro dell’Economia è intervenuto durante la terza giornata dell’evento di Sky a Roma per i suoi 20 anni. Patto di stabilità e Manovra al centro dell’intervento. L’invito all’Italia a credere in sé stessa: “Gli investitori internazionali, se vedono che gli italiani ci credono, ci credono anche loro”

A Sky 20 anni è intervenuto anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha iniziato parlando della Manovra finanziaria 2023, affermando che serietà, responsabilità e prudenza sono gli elementi con i quali è stata messa a punto. E ha aggiunto: “Abbiamo scelto di confermare lo sconto del cuneo fiscale. Crediamo che vista l'inflazione sia una priorità aiutare i redditi medio bassi". Il ministro Giorgetti ha poi rivendicato le “scelte coraggiose” prese dal governo: ha nominato l’addio al reddito di cittadinanza e la rimodulazione del Superbonus. “Le abbiamo prese perché era giusto prenderle - ha affermato - come il medico che, quando cura, se deve far male fa male”. ( SKY 2O ANNI, LA TERZA GIORNATA - GLI OSPITI - IL PROGRAMMA )

Italia "creda in sè stessa"

La guerra in Ucraina ha smosso anche l’Occidente e, ha sottolineato Giorgetti, "tutti i governi europei stanno cercando forme per rispondere alla situazione eccezionale legato alla guerra in Ucraina. Tutti hanno problemi ma il prezzo maggiore lo stiamo pagando noi. Guardiamo la Germania, è in stagnazione". E ha aggiunto che l’Italia deve credere di più in se stessa e nel suo futuro: “Gli investitori internazionali, se vedono che gli italiani ci credono, ci credono anche loro. Ma se vedono che gli italiani non ci credono, qualche dubbio ce l'hanno".