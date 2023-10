Carburanti, stop ribassi: il prezzo di benzina e diesel del 10 ottobre

Ecco le medie dei prezzi dei carburanti praticati, comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana

Dopo i ribassi delle ultime due settimane abbondanti, si fermano i ribassi dei prezzi di benzina e gasolio . Lo riporta Staffetta Quotidiana, Quotidiano delle fonti di energia, che segnala il balzo del Brent a 88 dollari e delle quotazioni dei prodotti raffinati. Sui mercati petroliferi, scossi anche loro dal nuovo fronte di guerra apertosi tra Gaza e Israele, sembrano però regnare più i timori di una recessione che quelli di una riduzione dell'offerta di greggio. E così già oggi le quotazioni aprono in lieve calo.

Le medie dei prezzi dei carburanti

Ecco le medie dei prezzi dei carburanti praticati, comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,947 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,948, pompe bianche 1,944), diesel self service a 1,916 euro/litro (-1, compagnie 1,918, pompe bianche 1,911). Benzina servito a 2,086 euro/litro (-1, compagnie 2,125, pompe bianche 2,007), diesel servito a 2,055 euro/litro (-1, compagnie 2,096, pompe bianche 1,972). Gpl servito a 0,718 euro/litro (invariato, compagnie 0,727, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,396 euro/kg (invariato, compagnie 1,407, pompe bianche 1,386), Gnl 1,285 euro/kg (invariato, compagnie 1,275 euro/kg, pompe bianche 1,292 euro/kg).