Guerra Israele, fino a 45 miliardi di dollari per sostenere lo shekel

La valuta israeliana, stando agli ultimi dati, è scesa dell'1,8% a 3,9146 per dollaro. Si tratta del valore più debole considerando gli ultimi otto anni. Lo stesso istituto bancario, per questo, ha riferito che venderà fino a 30 miliardi di dollari all’interno di un programma di sostegno ai mercati e che fornirà liquidità aggiuntiva fino a 15 miliardi di dollari sul mercato

La Banca d'Israele ha comunicato che venderà fino a 30 miliardi di dollari all’interno di un programma di sostegno ai mercati, proprio dopo il recente attacco dei militanti di Hamas ( TUTTE LE NEWS IN DIRETTA ). La banca centrale, secondo quanto riportato anche da “Bloomberg” , agirà nel mercato con l’obiettivo di ammorbidire la volatilità nel tasso di cambio dello shekel e fornire, così, la liquidità necessaria. La valuta israeliana, stando agli ultimi dati, è scesa dell'1,8% a 3,9146 per dollaro. Si tratta del valore più debole considerando gli ultimi otto anni. Lo stesso istituto bancario, poi, ha sottolineato che fornirà liquidità aggiuntiva fino a 15 miliardi di dollari sul mercato.

Gli indici azionari

Nelle ultime ore, tra l’altro, è stata registrata una caduta sia per quanto riguarda le azioni sia per quanto concerne i bond. Gli indici azionari principali della borsa di Tel Aviv TA-125 e TA-35, infatti, sono risultati in ribasso di quasi il 7%, specie a causa del crollo dei titoli bancari, capitolati del 9%. Le quotazioni dei titoli di stato israeliani hanno ceduto il 3% circa.