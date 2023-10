Arera, aumenta il prezzo del gas: +4,8% nel mese di settembre

I dieci milioni di italiani che si avvalgono delle tariffe a maggior tutela e non hanno aderito a quelle del libero mercato pagheranno il gas, nel mese di settembre, il 4,8% in più. Confermati per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione del calore e del teleriscaldamento.

Codacons: la spesa totale è salita a 2091 euro annui a nucleo

"L'aumento delle tariffe del gas del 4,8% disposto da Arera porta la bolletta media di una famiglia del mercato tutelato a quota 1.327 euro annui che, sommati ai 764 euro della luce dopo i rincari scattati nell'ultimo trimestre, fanno salire la spesa per luce e gas a un totale di 2.091 euro annui a nucleo, +181 euro all'anno rispetto le precedenti tariffe". Lo afferma il Codacons, aggiornando le tariffe di Arera. Ciò che più preoccupa è il rischio di una nuova escalation dei prezzi dell'energia nei mesi invernali, quando si concentra l'80% dei consumi di gas delle famiglie.