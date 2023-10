Assegno unico, quando sarà pagato a ottobre con la rivalutazione

Tra un paio di settimane previsto il pagamento della misura pensata per le famiglie, con la maggiorazione antinflazione e per i nuclei vedovili già attiva. In vista della Legge di Bilancio di fine anno, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella ha dichiarato: “Così come l’anno scorso interverremo anche quest’anno, soprattutto sul terzo figlio, mentre per il secondo è allo studio un pacchetto di altre misure più articolato”