Intel, multa da 400 milioni da Antitrust Ue per abuso posizione

Imposta una nuova multa a Intel dalla Commissione europea. L’esborso sarà di 376,36 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali nel mercato dei chip per computer.. La multa è stata inflitta in relazione a un abuso di posizione dominante stabilita precedentemente. I chip in questione sono gli x86, unità centrali di processo. L’Antitrust aveva imposto a Intel una multa di 1,06 miliardi di euro nel 2009, dopo aver scoperto che l’azienda aveva abusato della sua posizione dominante nel mercato. Intel utilizzava due forme specifiche di pratiche illegali: concedeva sconti totalmente o parzialmente nascosti ai produttori di computer a patto che acquistassero tutte, o quasi, le loro Cpu x86 (i cosiddetti “sconti condizionati”); oppure pagava i produttori di computer per fermare o ritardare il lancio di prodotti specifici contenenti Cpu x86 della concorrenza e per limitare i canali di vendita disponibili per tali prodotti (le cosiddette “restrizioni nude”).