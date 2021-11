Intel celebra il cinquantesimo anniversario del primo microprocessore

I prossimi sviluppi

Mentre il 4004 ha dato il via all'era dei computer moderni con la sua applicazione in una calcolatrice da tavolo, i più recenti processori Intel® Core® di dodicesima generazione, che i manager dell'azienda hanno presentato all'evento Intel Innovation di ottobre, inaugureranno una nuova era dell'informatica. La nuova architettura ibrida di questa nuova famiglia rappresenta un cambiamento di paradigma reso possibile dalla co-progettazione di software e hardware e offrirà prestazioni ai masimi livelli per diverse generazioni. Con la ricerca in campi quali il quantum computing, con la soluzione criogenica Intel Horse Ridge II, e il calcolo neuromorfico, con il chip Intel Loihi 2, mezzo secolo dopo l'Intel 4004, Intel continua a innovare, a esplorare nuovi territori e a cercare le nuove frontiere dell’informatica.