Stop al Reddito, poche domande di formazione da chi ha perso l'aiuto

Chi è in grado di lavorare e non ha più il reddito di cittadinanza, perché il governo lo ha abolito, può seguire corsi di formazione pagati fino a 350 euro al mese. Per questa misura finora sono arrivate oltre 63mila domande, ma solo poco più della metà sono di ex percettori del sostegno

C’è chi lavora in nero, chi un posto nel frattempo l’ha trovato e c’è chi ha deciso di farsi da parte perché i requisiti non li aveva e rischiava l’accusa di truffa. Sarebbe variegata la tipologia degli italiani cui è stato tolto il Reddito di Cittadinanza e che non hanno chiesto di partecipare ai corsi di formazione messi a disposizione dal governo, rinunciando così ai soldi dello Stato: fino a 350 euro al mese per, al massimo, un anno.

Gli occupabili che non vogliono fare i corsi

E sono tanti questi ex percettori in grado di poter lavorare - quindi in buona salute, non anziani e senza fragilità in famiglia - che non intendono impegnarsi in un progetto che dovrebbe migliorare le opportunità per avere un impiego.