Mutuo prima casa under 36, le ipotesi allo studio del governo

Allo studio della maggioranza c’è l’ipotesi di estendere le agevolazioni per i mutui riservate a coloro che hanno meno di 36 anni, abbassando allo stesso tempo la soglia del reddito, che scenderebbe a 30 mila euro. I tempi di approvazione del decreto però sono estremamente contingentati e non è detto che non ci siano ulteriori modifiche