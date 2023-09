Banche, Santander Consumer Bank chiude tutte le filiali in Italia

Economia

Banche, Cgia: cresce indebitamento famiglie. Rischio usura

Le famiglie italiane sono sempre più indebitate con le banche: al 31 dicembre 2022 l'importo medio dell'indebitamento per nucleo è salito a 22.710 euro. La Cgia di Mestre rileva come complessivamente lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie italiane si è attestato sul livello record di 595,1 miliardi di euro ed è aumentato del 3,5% rispetto al 2021. Una situazione che apre scenari preoccupanti sul fronte dell'usura sebbene il numero delle denunce di questo reato sia da tempo in calo

Sebbene il numero delle denunce alle forze dell'ordine per il reato di usura sia da tempo in calo, non è da escludere, sottolinea l'associazione, che "l'incremento dei debiti delle famiglie spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai che, da sempre, sono più propensi di chiunque altro ad aiutare chi si trova a corto di liquidità, soprattutto nei momenti economicamente più difficili”