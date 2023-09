Bp, si dimette CEO Looney: poco trasparente su relazioni con colleghe

Looney aveva rivelato di aver avuto alcune relazioni prima di ricoprire il suo incarico. Bp però nel tempo ha ricevuto altre denunce. Ora il Ceo dichiara non essere stato del tutto trasparente

L'amministratore delegato del colosso energetico britannico Bp, Bernard Looney ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato dopo aver ammesso di non essere stato “pienamente trasparente” nelle sue rivelazioni sulle relazioni passate con alcune colleghe. Lo ha reso noto la stessa società. La Bp ha dichiarato che sarà sostituito ad interim dal direttore finanziario Murray Auchincloss.

Looney aveva inizialmente ammesso alcune di queste relazioni intrattenute prima del suo incarico alla guida del gruppo, ma successivamente - si legge nella nota di Bp - ha dovuto ammettere di non essere stato sincero verso la società. Il gruppo Bp ha ricevuto infatti altre accuse simili e il comunicato afferma che Looney "ora accetta di non essere stato del tutto trasparente".

Il comunicato di Bp

Bp ha pubblicato un altro comunicato: "L’azienda ha valori forti e il consiglio si aspetta che tutti i membri dell’azienda si comportino in conformità con tali valori" scrive l’azienda . "Ci si aspetta che tutti i leader, in particolare, fungano da modelli di riferimento in modo da guadagnare la fiducia degli altri".