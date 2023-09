1/10 ©IPA/Fotogramma

In vista di una manovra del valore di circa 25 miliardi, il governo lavora su un corposo dossier pensioni: niente quota 41 (per ora) ma una proroga di Quota 103 e l'estensione di Opzione Donna a 58 anni per le tre categorie di lavoratrici interessate anche nel caso in cui non abbiano figli

Pensioni, il governo studia misure per garantire assegni dignitosi ai giovani. Le ipotesi