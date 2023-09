Bollette, gas più caro: incognita sul rinnovo degli aiuti

Si riaccendono i timori di nuovi aumenti dell'energia. Con l'arrivo della stagione fredda i costi di metano ed elettricità sono attesi in rialzo del 10%. A fine mese scadranno gli aiuti pubblici per calmierare i prezzi e il governo non ha ancora deciso. Il ministro dell'Ambiente: "Valutando giorno per giorno" ascolta articolo

Suona come un campanello d’allarme l’aumento del gas registrato ad agosto. Con l’autunno in arrivo, e i riscaldamenti che si riaccenderanno, il timore è che la bolletta, non solo quella del metano ma anche quella della luce, diventi più salata. Siamo lontani dai picchi registrati l’anno scorso, ma resta il fatto che ora paghiamo il gas il 50 per cento in più rispetto all’estate del 2020.

Ce n’è abbastanza per preoccuparsi su quanto saranno consistenti i rincari, che si andrebbero a sommare a quelli dei carburanti delle ultime settimane e, in generale, all’alto livello dell’inflazione. Importante, quindi, capire se il governo deciderà di rinnovare gli aiuti sulle bollette per famiglie e imprese che scadono a fine settembre. Gli aiuti in scadenza Come ha infatti ricordato l’Autorità per l’energia nel comunicare l’incremento, dopo tre mesi di cali, del 2,3 per cento mensile delle tariffe del gas per chi ha un contratto tutelato, la fattura del metano gode ancora dell’Iva agevolata (al 5 per cento) e dell’azzeramento di una serie di oneri non legati direttamente ai consumi.

Se Palazzo Chigi non farà nulla, da ottobre questi sostegni spariranno con conseguenze sulle tasche degli italiani. All’orizzonte, oltretutto, ci sono ulteriori aumenti.

Aumenti per gas e luce nei prossimi mesi Nei prossimi mesi, con l’avvicinarsi dell’inverno (soprattutto se farà molto freddo), le quotazioni dell’energia sui mercati internazionali dovrebbero salire e – secondo le stime di Nomisma Energia – dal mese prossimo la luce subirà un rincaro del 7-10 per cento e uno scenario simile si attende per il gas alla fine dell’anno.

Il governo valuta altri sostegni Le misure per raffreddare i prezzi ovviamente hanno un costo: con l’ultimo rinnovo a giugno il governo ha stanziato quasi cinque miliardi ma con le difficoltà per trovare le risorse per la manovra appare difficile un impegno simile. Nel cassetto, oltre ai contributi per le famiglie in difficoltà, c’è l’ipotesi di un bonus riscaldamento, che scatterebbe però solo se il costo del gas superasse una certa soglia. Il dossier è sul tavolo dell'Esecutivo. La conferma è arrivata dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che sul rinnovo degli aiuti ha detto: "Dipende dalla valutazione che faremo, valutiamo giorno per giorno".