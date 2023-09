Manovra, rebus risorse: Superbonus sul banco degli imputati

A disposizione ci sarebbe solo un terzo delle risorse necessarie. Spazi di spesa limitati che non permettono di soddisfare le richieste dei partiti della maggioranza: dalle pensioni alla Sanità. Il ministro del Tesoro punta il dito sul Superbonus che arriverà a costare 100 miliardi alle casse pubbliche. Per avere più margini si potrebbe rivedere al rialzo il deficit di quest'anno

Una manovra prudente, rispettosa delle regole di finanza pubblica. Giancarlo Giorgetti conferma la linea del realismo e, quindi, che le risorse a disposizione sono poche. Spazi di spesa angusti che il ministro dell’Economia imputa in parte al Superbonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie, introdotto nel 2020 e che finirebbe per costare all'Erario quasi 100 miliardi di euro, dei quali 80 ancora da pagare.

Più spazio alla spesa rivedendo il deficit

Per alleggerire il peso di questa e altre agevolazioni edilizie sui bilanci futuri, e avere così più denari per la prossima manovra, il governo potrebbe rivedere l’obiettivo di deficit fissato per quest’anno (adesso al 4,5 per cento del Pil). Alzandolo, in pratica, si avrebbe più spazio per coprire gli interventi da approvare entro dicembre per i quali servirebbero oltre trenta miliardi.

Proroga del taglio del cuneo fiscale

In agenda c’è la conferma del taglio del cuneo fiscale, cioè meno contributi da versare con gli stipendi per rendere la busta paga un po’ più pesante a chi ha redditi medio-bassi, e che vale una decina di miliardi.