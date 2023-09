Forum Ambrosetti 2023 a Cernobbio, il programma e gli ospiti

Tante le personalità che partecipano, a cominciare dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che - in collegamento video - per il secondo anno consecutivo ha aperto i lavori nella Villa d’Este di Cernobbio. Presenti diversi esponenti del governo, come il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che domenica parlerà di Agenda Italia e indirizzo economico futuro del Paese con vista sulla Legge di bilancio. Ci sarà anche il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che dialogheranno sulla necessità di infrastrutture in chiave sostenibile. Sarà inoltre presente Daniele Franco, ex ministro dell’Economia e candidato nazionale alla Bei, la Banca europea degli investimenti, che parlerà di competitività e crescita delle imprese insieme al ministro del Made in Italy Adolfo Urso e a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, che modererà l’incontro. Si parlerà anche di Europa, nell’incontro di sabato tra l’Alto rappresentante per gli Affari esteri UE Josep Borrell e il titolare della Farnesina Antonio Tajani. A Cernobbio ci sarà anche Paolo Gentiloni, che sabato parlerà del ruolo dell’Europa nella competizione globale insieme all’astronauta Samanta Cristoforetti e Paul Hudson, CEO di Sanofi. Oltre a diversi esponenti dell’opposizione, come Carlo Calenda, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, presenti anche i politici oggi rappresentanti delle istituzioni, come Renato Brunetta, presidente del CNEL, che discuterà insieme alla ministra del Lavoro Marina Calderone sull’inverno demografico italiano. “Se proiettiamo in avanti i livelli di fertilità di una donna, scesi del 65% in 50 anni, e mettiamo assieme l’anagrafica dell’invecchiamento dell’Istat scopriamo che l’ultimo figlio italiano nascerà nel 2225”, ha dichiarato De Molli.

Il programma

Tra gli appuntamenti interessanti da segnare per seguire a distanza (gli incontri a Cernobbio sono rigorosamente a porte chiuse), c'è l’intervento di Khalid Al Falih, ministro saudita degli investimenti, per comprendere il ruolo di Riad nello scacchiere mondiale, in programma venerdì, a cui farà seguito, nel pomeriggio, un lungo focus sugli Stati Uniti che si avvicinano al voto nel 2024. In programma due appuntamenti: “Come i media americani leggono le elezioni presidenziali 2024” e “Country focus: USA”, moderati entrambi da Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica. Previsto l’intervento anche della democratica Nancy Pelosi, ex Speaker del Congresso. Nella giornata di sabato occhi puntati sull’incontro “Assetto europeo del futuro”, moderato dall’ex premier Mario Monti nel quale dibatteranno Enrico Letta; Balàzs Orban, direttore politico del primo ministro ungherese, e Laurence Boone, segretario di Stato per gli Affari europei in Francia. Tra gli appuntamenti in agenda c’è “Rethinking globalization”, moderato dal giornalista Federico Rampini al quale parteciperà anche Joseph Stiglitz, professore della Columbia University e Premio Nobel per le Scienze economiche. Nella giornata di domenica, tra i tanti interventi degli esponenti del governo previsti, c’è uno in particolare da sottolineare: si tratta di “Le sfide del PNRR e le opportunità per il Sud e le riforme istituzionali”, al quale prenderà parte il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. Come di consueto, nel corso dei tre giorni saranno presentate diverse ricerche, 19, realizzate da The European House di Ambrosetti: tra queste c’è anche lo studio sugli impatti e le prospettive dell’intelligenza artificiale sulle imprese italiane, realizzato in collaborazione con Microsoft.